Последнее обновление: 21.08.2024 16:47

Швейцария ввела мгновенные платежи

Швейцарские компании и физические лица теперь могут осуществлять мгновенные платежи без участия платежных систем. Трансакция будет проходитьмежду банками напрямую. Об этом пишет Reuters.

Мгновенные платежи позволяют переводить деньги в течение 10 секунд после совершения платежа, а не ждать несколько дней, пока трансакция будет выполнена.

Швейцарский национальный банк сообщил, что около 60 финансовых учреждений теперь могут принимать и обрабатывать мгновенные платежи, охватывающие более 95% швейцарских розничных платежных операций.

Ожидается, что до конца 2026 года все финансовые учреждения Швейцарии будут подключены к этой системе.

В марте 2024 года Европарламент проголосовал за введение мгновенных банковских переводов в Европейский Союз. В странах Европы платежи за 10 секунд используются с 2017 года, а в США такую систему ввели в 2023 году.



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