Последнее обновление: 21.08.2024 12:26

Управделами Лукашенко получит дополнительно 2,6 млн рублей для закупки лекарств

Постановлением Совмина № 601 от 19 августа 2024 года Управлению делами Лукашенко предоставлено дополнительное финансирование.

Минфин должен в 2024 году увеличить расходы республиканского бюджета, предусмотренные Управлению делами по функциональной классификации на медицинскую помощь населению.

Дополнительные средства в размере 2,6 млн рублей будут предоставлены на закупки лекарств и изделий медицинского назначения. Эту сумму выделят за счет соответствующего уменьшения расходов бюджета, предусмотренных Управделами по функциональной классификации на иные госорганы и организации.



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