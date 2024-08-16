Польша потратила $2 млн на ж/д станцию, которой воспользовались всего лишь 23 пассажира

В Польше потратили $2 млн на восстановление железнодорожной станции, которой за полгода воспользовались 23 пассажира. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Польши Петр Малепшак.

"Строительство без анализа новых остановочных платформ Патшикув на магистрали Варшава – Познань длилось шесть месяцев, привело к перебоям в движении и стоило почти 8 млн злотых", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Чиновник считает, что инвестиция в станцию была расточительностью, поскольку с момента ввода в эксплуатацию в начале 2024 года ею воспользовались только 23 пассажира из 4000 поездов.

В польских СМИ писали, что станцию в Патшикуве построили в рамках программы модернизации железнодорожной инфраструктуры, которую начало предыдущее правительство. Ее целью была ликвидация транспортной изоляции небольших населенных пунктов. Общий бюджет программы – 1 млрд злотых.

Старая станция "Патшикув" была закрыта в 1990-х годах. Местный сайт lm.pl писал, что жители Патшикува рады появлению остановки. Они были против ее закрытия 30 лет назад, устраивали протесты, писали петиции к власти и даже перекрывали пути, потому что ликвидация остановки лишила их удобного и быстрого сообщения с соседними городами Конин и Коло.