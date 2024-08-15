Последнее обновление: 15.08.2024 18:32

Рост промпроизводства в Казахстане в январе-июле составил 2,9%

Объем промышленного производства в Казахстане в январе-июле 2024 года составил 27,694 трлн тенге, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров выросло на 0,5%, до 12,732 трлн тенге (46% от общего объема), что обусловлено ростом добычи природного газа на 5,1% и металлических руд на 5,8%.

Обрабатывающая промышленность в отчетном периоде выросла на 5,1%, до 12,939 трлн тенге (46,7%).

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом рост составил 6% за счет увеличения производства, передачи и распределения электроэнергии на 6,4%. Производство и распределение газообразного топлива по трубопроводам выросло на 7,9%.

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