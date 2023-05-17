В Казахстане рост промпроизводства в январе-апреле составил 3,5%

Промышленное производство в Казахстане в январе-апреле 2023 года выросло на 3,5%. Об этом сообщило Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам страны.

"В январе-апреле 2023 года произведено промышленной продукции на сумму 15,124 трлн тенге, из них в горнодобывающей отрасли - 7,078 трлн тенге (46,8% от общего объема), в обрабатывающей - 6,931 трлн тенге (45,8%)", - говорится в сообщении.

Рост производства отмечен в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 2%, обрабатывающей промышленности - на 5,1%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,9%, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 7,4%.

Производство продуктов питания выросло на 7,7%, продуктов нефтепереработки - на 3,7%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 3,6%, резиновых и пластмассовых изделий - на 8,1%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, - на 15,8%, в сфере машиностроения - на 35,9%.