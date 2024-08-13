Последнее обновление: 13.08.2024 13:12

Совмин внес изменения в перечень выплат, на которые не начисляются обязательные страховые взносы в ФСЗН

Постановлением Совмина № 586 от 8 августа 2024 года внесены изменения в перечень выплат, на которые не начисляются обязательные страховые взносы в бюджет ФСЗН.

Как сообщило Минтруда и соцзащиты, с 1 января 2025 года не являются объектом для начисления обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения суммы страховых взносов (платежей), уплачиваемых нанимателем по договорам добровольного страхования жизни и/или добровольного страхования дополнительной пенсии.

Это изменение действует при условии, что указанные договоры заключены на срок не менее трех лет, а также если взносы уплачиваются нанимателем в двукратном размере месячной минимальной заработной платы на одного работника в месяц.

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