В Беларуси наниматели с 2024 года смогут удерживать из зарплаты работников стоимость питания

Наниматели с 1 января 2024 года смогут удерживать из зарплаты работников стоимость питания. Об этом сообщила начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Валентина Масловская.

По ее словам, законом №273-З от 29 июня 2023 года "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений", основные положения которого вступят в силу с 1 января 2024 года, внесен ряд новаций в трудовое законодательство. В частности, скорректирована ст.107 Трудового кодекса, которая регулирует вопросы удержания из заработной платы по распоряжению нанимателя.

В перечень случаев, когда наниматель сможет удержать из зарплаты работника ту или иную выплату, включено такое основание, как возврат (полностью или частично) средств, затраченных нанимателем на организацию питания, которым воспользовался работник (стоимость питания).

Как пояснила Валентина Масловская, речь идет о случаях, когда работник питается непосредственно в организации. Для работника это удобно: он не озабочен тем, где ему поесть, питание ему обеспечивает наниматель. Несмотря на сложившуюся практику в некоторых организациях, нормы об удержании из заработной платы за питание сейчас в законодательстве нет. Она начнет действовать с 1 января 2024 года, сообщает БелТА.