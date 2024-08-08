Последнее обновление: 08.08.2024 18:00

Совмин Беларуси расширил перечень запрещенных к ввозу товаров

Совмин Беларуси в «ответ» на принятый Западом очередной пакет санкций расширил перечень товаров из недружественных стран, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси.

«Согласно постановлению перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь, происходящих из недружественных стран, дополняется следующими позициями: маргарин, макароны, цемент и изделия из него, удобрения азотные, пластмассовая посуда, плиты ДСП, МДФ, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги и картона, кирпичи строительные», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Подписанное постановление - ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Республики Беларусь», - подчеркивается в сообщении.

Запрет на ввоз перечисленных товаров вступает в силу с 31 августа 2024 года.

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