Беларусь и Россия будут сворачивать параллельный импорт

Беларусь и Россия уже 2023 году начнут уходить от использования параллельного импорта, утверждает посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

"Я думаю, что уже в 2023 году эта проблема не будет такой острой, как в прошлом, и мы эту работу будем потихонечку сворачивать", - сказал Крутой (цитата БелТА).

"Инструмент параллельного импорта, который сейчас используется Россией и Беларусью, стал ответной мерой на первый шок от западных санкций, и он, наверное, был оправдан. Невозможно было остановить производства, которые используют критический импорт по широкой номенклатуре компонентов, комплектующих и прочему", - отметил он.

Вместе с тем, Крутой сказал, что Путин и Лукашенко «поставили задачу перед вице-премьерами, отвечающими за промышленность, что последовательно этот список параллельного импорта должен сокращаться".

"И те посредники, которые используются, они должны потихонечку уходить в прошлое по мере реализации наших собственных импортозамещающих проектов", - резюмировал он.