Последнее обновление: 08.08.2024 18:00

Армения получит €75 млн кредита от Французского агентства развития

Правительство Армении 8 августа одобрило получение кредита в размере €75 млн от Французского агентства развития (AFD).

Как сообщил министр финансов Армении Ваге Ованнисян, кредит будет направлен на реализацию программы, которая включает три ключевые направления: улучшение системы управления государственными финансами, укрепление инфраструктуры государственных ценных бумаг и денежных рынков, а также разработку новых инструментов для финансирования бизнеса и обеспечения прозрачности управления.

Эти средства будут использованы для финансирования дефицита государственного бюджета в 2024 году, а срок погашения кредита составит 20 лет. Программа реализуется совместно с Азиатским банком развития.



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