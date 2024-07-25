Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 25 июля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,44 копейки или 0,46%, до 3,1143 рубля при объеме торгов $5,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,89 копейки или 0,25%, до 3,6046 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1736,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,02 копейки или 0,005%, до 4,3283 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6 млн. юаней.