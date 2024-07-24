Последнее обновление: 24.07.2024 14:09

Белорусский рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 24 июля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,47 копейки или 0,47%, до 3,1320 рубля при объеме торгов $2,6млн.

Курс евро снижается на 1,15 копейки или 0,34% до 3,4110 рубля при объеме торгов 0,01 млн.евро.

Курс российского рубля растет на 1,19 копейки или 0,33%, до 3,5959 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1836,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,18 копейки или 0,04%, до 4,3300 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5 млн. юаней.

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