Fitch понизил рейтинг Украины до преддефолтного уровня

Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте до "C" с "CC" (из вероятного в неизбежное). Соответствующий рейтинг опубликован на сайте агентства.

Как говорится в сообщении агентства, понижение долгосрочного рейтинга Украины отражает мнение Fitch о том, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между украинским правительством и некоторыми держателями еврооблигаций об условиях реструктуризации после того, как парламент на прошлой неделе одобрил закон, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему коммерческому долгу, знаменует начало процесса, похожего на дефолт.

Международное агентство отмечает, что, соглашение с кредиторами предусматривает существенное сокращение сроков, включая сокращение основной суммы и процентов, а также продление сроков погашения.

Агентство Fitch ожидает, что государство не будет обслуживать свой внешний коммерческий долг, включая купон еврооблигаций 2026 года, который подлежит выплате 1 августа, пока не будет завершено соглашение о реструктуризации с владельцами облигаций.

В сообщении также говорится, что соглашение с держателями облигаций и закон о приостановлении долга соответствуют усилиям украинского правительства по выполнению четырехлетней программы с Международным валютным фондом на сумму $15,6 млрд, предусматривающей реструктуризацию долга со значительным сокращением долга для создания фискального пространства и восстановления устойчивости долга.