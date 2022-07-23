Fitch понизило рейтинг Украины до преддефолтного

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C" (преддефолтный).

"Начался процесс, подобный дефолту. 20 июля правительство Украины официально объявило о согласии на отсрочку погашения внешнего долга на 24 месяца. Fitch рассматривает это как начало процесса обмена проблемного долга, что соответствует рейтингу "C" как для рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте, так и для затронутых ценных бумаг", - говорится в сообщении агентства Fitch, передает УНИАН.

Fitch прогнозирует сокращение украинской экономики на 33% в 2022 году с незначительным восстановлением на 4% в 2023 году из-за продолжающейся войны, которая ограничивает доступ к морским портам и препятствует началу любой масштабной реконструкции.

Инфляция в Украине ускорилась до 21,5% в июне, и аналитики прогнозируют ее рост до 30% на конец 2022 года из-за слабой монетарной политики, дальнейших сбоев в цепи поставок, монетарного финансирования и высоких мировых цен на товары. Прогнозируется, что в 2023 году инфляция останется высокой, в среднем 20%, частично из-за девальвации гривны.

Также Fitch прогнозирует, что госдолг вырастет на 48 процентных пункта в 2022 году до 92% ВВП и до 103% на конец 2023 года (без учета государственных гарантий).

Месячный бюджетный дефицит во втором квартале 2022 года, как сообщается, в Украине составил в среднем 4 миллиарда долларов США, обусловленный расходами, связанными с войной, и в агентстве прогнозируют, что дефицит государственного бюджета за весь год составит 29,1% ВВП, что является рекордным показателем для Украины.