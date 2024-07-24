Латвия выплатит €9,6 млн строителям международных ж/д станций проекта Rail Baltic

Латвия выплатит €9,636 млн строителям международных железнодорожных станций проекта Rail Baltica за уже выполненные работы. Такое решение правительство страны приняло на заседании во вторник.

Эта сумма складывается из €2,995 млн и €2,533 млн, которые правительство перенаправило в рамках бюджета 2024 года на подпрограмму "Европейские проекты транспортной инфраструктуры (Rail Baltica)", €261 тыс., которые изысканы за счет экономии средств по соглашению о финансировании программы Connecting Europe Facility (CEF1), и €3,847 млн, которые будут выделены из программы на непредвиденные обстоятельства.

Правительство приняло к сведению, что, исходя из существующих договорных условий, на участках Рижского центрального железнодорожного узла и аэропорта "Рига" до конца текущего года строителями будут выставлены счета на сумму €41,693 млн (включая НДС) за уже заказанные работы, которые должны быть завершены в 2024 году и на которые имеется дефицит финансирования.

Было также решено, что компания Eiropas Dzelzcela Linijas (EDzL), отвечающая за проект Rail Baltica в Латвии, должна провести переговоры с BeReRix, ведущей работы на Рижском центральном вокзале, и B.S.L Infra, работающей на вокзале Рижского аэропорта, о внесении изменений в договоры о строительстве. В том числе планируется пересмотреть применение механизма индексации затрат и штрафа за выставленные, но еще не оплаченные счета. Министерство сообщения должно до 30 августа проинформировать Кабмин о достигнутом соглашении.

Кабинет министров также согласился с тем, что Минсообщения предоставит Генпрокуратуре документы и другую соответствующую информацию о реализации и мониторинге проекта Rail Baltica, а также о взятых на себя обязательствах.

Генпрокуратура Латвии проводит проверку действий должностных лиц, ответственных за реализацию Rail Balticа. Подозреваемые без согласования взяли обязательства перед госбюджетом, заключив договоры на строительство железнодорожного моста, насыпи и комплекса центрального пассажирского вокзала, а также станции Rail Baltica и сопутствующей инфраструктуры в Рижском аэропорту. Сейм Латвии по предложению депутатов оппозиционных фракций решил создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта.

Ж/д линия европейской колеи Rail Baltica должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. Согласно обновленному анализу затрат по проекту, они могут составить в странах Балтии €23,8 млрд, тогда как в 2017 году оценивались в €5,8 млрд. В середине июля Европейское исполнительное агентство по климату, окружающей среде и инфраструктуре (CINEA) утвердило финансирование в размере €1,2 млрд до 2027 года для реализации проекта Rail Baltica в Латвии, Эстонии и Литве. В том числе Латвия должна получить €346,1 млн.