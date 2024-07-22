Последнее обновление: 22.07.2024 16:22

За январь-июнь в Минске построено 4,3 тыс. новых квартир

В январе-июне 2024 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 4,3 тыс. новых квартир.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, введено в эксплуатацию 240 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 32,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 13,5% от общего объема введенного жилья.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 1,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

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