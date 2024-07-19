За январь-июнь в Беларуси построено 18,3 тыс. новых квартир

В Беларуси организациями всех форм собственности в январе-июне 2024 г. построено 18,3 тыс. новых квартир.
Как сообщил Белстат, введено в эксплуатацию 1687,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан введено в эксплуатацию 564,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,5% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 363,6 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 213,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 586,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 34,8% от общего ввода по республике.