Последнее обновление: 19.07.2024 12:38

За январь-июнь в Беларуси построено 18,3 тыс. новых квартир

В Беларуси организациями всех форм собственности в январе-июне 2024 г. построено 18,3 тыс. новых квартир.

Как сообщил Белстат, введено в эксплуатацию 1687,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан введено в эксплуатацию 564,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 363,6 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 213,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 586,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 34,8% от общего ввода по республике.

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