Последнее обновление: 21.07.2024 17:05

В 508 населенных пунктах Гомельской области устранены нарушения в сети

Энергетики устранили технологические нарушения в сети 0,4 кВ в 508 населенных пунктах Гомельщины. Об этом сообщило Минэнерго.

Отмечается, что эта работа ведется по заявкам потребителей.

«По данным на 12.00, из 630 населенных пунктов региона, где были зафиксированы технологические нарушения в сети 0,4 кВ, восстановительные работы завершены в 508, в 122-х - они продолжаются. Удовлетворено более 2 тыс. заявок от населения», - говорится в сообщении.

Всего в устранении последствий непогоды в Гомельской области в настоящий момент задействовано более 140 бригад и 210 единиц техники.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование