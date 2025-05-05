Последнее обновление: 05.05.2025 13:55

Грозовой фронт повредил крыши и повалил деревья в Гомельской области

4 мая в Гомельской области во второй половине дня прошел грозовой фронт с максимальной зарегистрированной скоростью ветра 20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В результате стихии зафиксировано пять случаев повреждения кровель сельскохозяйственных зданий в трех населенных пунктах Калинковичского района, а также восемь случаев падения деревьев на проезжую часть дорог в Калинковичском, Петриковском, Речицком, Светлогорском районах и Гомеле.

По данным РУП «Гомельэнерго» зафиксированы краткосрочные отключения электроэнергии в 26 населенных пунктах, 123 ТП, 5 фермах в восьми районах Гомельской области (Ветковский, Житковичский, Жлобинский, Мозырский, Петриковский, Речицкий, Рогачевский и Светлогорский районы). Утверждается, что отключения оперативно восстанавливались.

Ранее по теме


<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование