Последнее обновление: 18.07.2024 14:08

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 18 июля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара укрепляется на 0,38 копейки или 0,12%, до 3,1819 рубля при объеме торгов $1,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,41 копейки или 0,11% до 3,6036 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 359,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,76 копейки или 0,17%, до 4,3938 рубля за 10 юаней при объеме торгов 51,8 млн. юаней.

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