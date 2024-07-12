Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 12 июля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,74 копейки или 0,23%, до 3,2003 рубля при объеме торгов $12,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,71 копейку или 0,2% до 3,6452 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 602,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,84 копейки или 0,19%, до 4,3950 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,03 млн. юаней.