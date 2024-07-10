Белорусский рубль незначительно укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 10 июля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,01 копейки или 0,003%, до 3,2060 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,03 копейку или 0,01% до 3,6465 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 418,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,17 копейки или 0,04%, до 4,3932 рубля за 10 юаней при объеме торгов 30,9 млн. юаней.