Саудовская Аравия предостерегла G7 от конфискации активов России

Саудовская Аравия в начале этого года намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если страны G7 решат арестовать почти $300 млрд из замороженных активов России. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, Министерство финансов Саудовской Аравии сообщило некоторым партнерам по G-7 о своем несогласии с этой идеей, которая имела целью поддержать Украину, а один из них назвал ее завуалированной угрозой.

Сообщается, что саудовцы конкретно упоминали о долгах, выпущенных французским казначейством.

В мае и июне G7 изучала различные варианты в отношении средств российского центрального банка. В конце концов, группа согласилась использовать полученные доходы и оставить сами активы в покое, несмотря на то что США и Великобритания настаивали на том, чтобы союзники рассмотрели более смелые варианты, в том числе прямой захват.

Отмечается, что некоторые страны-члены G7 были против этой идеи, опасаясь, что это может подорвать валюту.

В сообщении отмечают, что запасы саудовского королевства в евро и французских облигациях могут составлять десятки млрд евро, но, вероятно, они недостаточно велики, чтобы их продажа имела существенное значение.

Европейские чиновники все еще обеспокоены тем, что другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии.

Позиция Саудовской Аравии изменилась после того, как страны G-7 выступили с предложением, которое не предусматривало экспроприации активов.

Саудовская Аравия также владеет казначейскими облигациями США на $135 млрд.