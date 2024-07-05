Германия готовится к созданию 12,5 ГВт водородной электрогенерации

Германия до конца 2024 или в начале следующего года собирается запустить первые тендеры на строительство и модернизацию электростанций, которые смогут работать на водороде, общей мощностью 12,5 ГВт, пишет Reuters со ссылкой на немецкое Министерство экономики.

Планируются два тендера на строительство 10 ГВт новой газовой генерации, модернизацию 2 ГВт существующей газовой генерации, строительство 0,5 ГВт полностью водородных электростанций, а также 0,5 ГВт систем долгосрочного хранения энергии.

Инвесторам обещают государственную поддержку в виде субсидий после перехода станций на водород.

Конечный срок перехода на водород – зеленый (с возобновляемых источников) или голубой (с газа) – для первой фазы проекта составляет не более восьми лет.

Новые электростанции собираются строить в основном на юге Германии.