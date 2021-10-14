Крупнейшая энергетическая компания Германии приостановила подписание контрактов на поставки газа

Немецкий энергетический концерн E.ON приостановил заключение контрактов с новыми частными клиентами из-за резкого взлета цен на газ.

"К сожалению, мы в настоящее время не можем предложить вам природный газ", – говорится в объявлении.

В концерне пояснили, что ограничение распространяется лишь на новых частных клиентов, старые контракты остаются в силе, сообщает Deutsche Welle..

"В настоящее время мы уже несколько дней перерабатываем наши предложения для новых клиентов, поскольку мы должны учесть резко возросшие затраты на закупку газа", – сказал представитель E.ON.

В сентябре компания Deutsche Energiepool сообщила о расторжении контрактов на поставку газа со многими клиентами. E.ON как компания, гарантирующая базовое обеспечение населения газом, пришла на выручку и, по ее собственным словам, продолжает поставки клиентам, лишившимся контрактов.

E.ON – крупнейшая энергетическая компания ФРГ по величине выручки и активов.

E.ON совместно с "Газпромом" участвовала в проекте строительства "Северного потока". Владеет 15,5% газопровода. E.ON также владела акциями "Газпрома".

Выделенный из состава E.ON немецкий концерн Uniper является партнером "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток-2".