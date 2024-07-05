Международные резервы Украины в июне снизились на 2,9%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля, по предварительным данным, составили $37,9 млрд, снизившись за июнь на 2,9%, или на $1,14 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые были частично компенсированы поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров", - пояснили в НБУ.

В частности, чистая продажа валюты НБУ в июне составила $2,99 млрд, уменьшившись по сравнению с маем на 2,7%.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $444,5 млн, из которых: $315,7 млн - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ; $73,6 млн - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком; $55,2 млн - уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $247,6 млн.

В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $2,43 млрд. Из этой суммы: $2 021,4 млн от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility; $407,3 млн - от размещения валютных ОВГЗ; $3 млн - от Всемирного банка.