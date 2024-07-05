В Болгарии заплатят компенсацию компаниям, которые помогли отказаться от российского газа

Правительство Болгарии приняло решение выплатить €142 млн компенсации трейдерам, которые помогли заполнить государственное газохранилище Чирен после прекращения поставок российского газа в конце апреля 2022 года. Об этом сообщает Euractiv.

Компании, которые помогали снабжать хранилище, закупали газ по очень высоким на то время ценам.

"Компенсации необходимы, поскольку компании внесли свой вклад в достижение целевого показателя заполненности хранилищ не менее 80% в соответствии с европейским планом действий в чрезвычайных ситуациях, взяв на себя коммерческие риски", - цитирует издание заявление правительства.

Основная часть компенсации достанется государственной компании Bulgargas, которая рассчитывает получить почти €80 млн.

Остальная часть денег будет выплачена небольшим частным компаниям.

Выплату компенсаций должна одобрить Европейская комиссия. Болгария начала переговоры по этому вопросу, но пока не получила одобрения Брюсселя.