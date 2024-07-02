Последнее обновление: 02.07.2024 14:56

Белорусский рубль активно снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 2 июля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 2,72 копейки или 0,85%, до 3,2150 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 2 копейки или 0,55% до 3,6415 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1387,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 4,02 копейки или 0,92%, до 4,3992 рубля за 10 юаней при объеме торгов 80,3 млн. юаней.

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