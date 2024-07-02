Западные финучреждения сократили персонал инвестиционного банкинга в Китае из-за убытков

Западные финансовые учреждения в Китае больше всего за последние годы сократили персонал инвестиционного банкинга после того, как замедление рынка ударило по прибыли и остановило многолетнюю экспансию в стране. Об этом пишет газета Financial Times.

Сокращения в 2023 году произошли после того, как пять из семи китайских подразделений по ценным бумагам, которые являются частью Уолл-стрит и европейских банков, либо понесли убытки, либо сообщили о падении прибыли, согласно недавно опубликованным годовым отчетам. В прошлом году в этих семи подразделениях работал 1 781 человек, что на 13 процентов меньше, чем в 2022 году.

Активность на рынках капитала Китая замедлилась в условиях слабой экономики, в которой доминирует длительный спад на рынке недвижимости и последствия роста геополитической напряженности между Вашингтоном и Пекином.

"Западные инвестиционные банки попали в замкнутый круг", - сказал Хан Лин, директор консалтинговой компании The Asia Group в Китае. "Слабый поток сделок означает меньше инвестиций в оншорные мощности, что ограничивает дальнейший поток сделок".

По его словам, у некоторых банков "лопается терпение, когда возможности в Индии, Юго-Восточной Азии и США выглядят более многообещающими".

Международные финансовые группы смогли взять под полный контроль свои материковые торговые дома по ценным бумагам после волны регуляторных изменений в 2020 году. Эти подразделения составляют небольшую часть глобальной прибыли банков.

В 2023 году банки ликвидировали более 60 тыс. рабочих мест по всему миру, поскольку снижение объемов заключения сделок и публичных листингов привело к резкому падению комиссионных. Сокращение в Китае противоречит предыдущим надеждам на то, что их бизнес в стране будет продолжать расти, даже если он замедлится в других странах.