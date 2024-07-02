Из-за непогоды в 788 населенных пунктах Беларуси нарушилось электроснабжение

Шквалистый ветер и ливни привели к нарушению электроснабжения в 788 населенных пунктах Беларуси. Об этом сообщил Минэнерго.

"За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 788 населенных пунктах страны. Отключения зафиксированы преимущественно в Минской и Витебской областях. Больше всего из-за непогоды пострадали Полоцкий, Борисовский, Слуцкий, Ушачский районы", - говорится в сообщении.

Согласно информации, грозы с сильным дождем и шквалистым ветром, порывы которого достигали 20 м/с, стали причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, местами - их обрыву, повреждению опор.

В устранении последствий непогоды было задействовано 148 аварийных бригад и 134 единицы техники.

"По данным на 07:00 2 июля, восстановительные работы продолжаются в 128 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Синоптики предупредили, что сложные погодные условия сохраняются и 2 июля, из-за сильных дождей объявили оранжевый уровень опасности.