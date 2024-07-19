На полное восстановление электросетей в Гомельской области потребуется не менее месяца. Такой прогноз озвучили энергетики на заседании штаба по ликвидации последствий стихии под председательством главы региона Ивана Крупко.

Как сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально", все это время в малых населенных пунктах будут работать дизель-генераторы, временные станции обеспечат топливом и поставят под охрану.

"На данный момент аварийные бригады выехали в населенные пункты, где остаются неподключенными отдельные домовладения. Первые на очереди – семьи с детьми, одинокие и одиноко проживающие граждане, пенсионеры. В выходные по заявкам займутся подключением дачных домов и тех абонентов, которые приезжают в родительский дом на время. До устранения всех нарушений на Гомельщине будет работать более ста бригад", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за урагана в регионе было нарушено электроснабжение 1175 населенных пунктов.