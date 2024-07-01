Минфин Беларуси перечислил очередной доход по евробондам в белорусских рублях

Минфин сообщил об очередной выплате 1 июля 2024 г. процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2027 в размере $22,9 млн в эквиваленте в белорусских рублях.

«Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», в соответствии с постановлением Совета министров и Национального банка от 6 апреля 2022 г. №212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств», - говорится в сообщении.

Как известно, международные рейтинговые агентства считают такое обслуживание внешнего госдолга в нацвалюте как дефолт.