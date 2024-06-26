Последнее обновление: 26.06.2024 18:00

Санкции ЕС в отношении Беларуси будут включать запрет на транзит удобрений

Санкции Евросоюза в отношении Беларуси будут включать запрет на транзит через территорию ЕС в третьи страны белорусских калийных удобрений, сообщает Reuters.

Кроме того, будет введен запрет на экспорт в Беларусь техники и электронных компонентов двойного назначения.

Как проинформировало сегодня Председательство Бельгии в Совете ЕС в соцсети Х (Twitter), послы стран Евросоюза достигли принципиального соглашения по новому пакету санкций в отношении Беларуси, который усилит принимаемые меры по борьбе с обходом санкций.

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