ЕС запретил компаниям использовать российский аналог SWIFT

В Евросоюзе приняли решение ввести запрет на использование компаниями ЕС Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами России, сообщает Совет ЕС.

"Совет решил запретить использование СПФС. (...) Структурам ЕС, которые ведут деятельность за пределами России, запретят подключаться к СПФС или аналогичным специализированным сервисам по передаче финансовых сообщений", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Кроме того, компаниям ЕС запретят осуществлять транзакции со структурами из перечня организаций, которые пользуются СПФС за пределами России.

СПФС - российский аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.

Кроме того, ЕС вводит запрет на транзакции с кредитными и финансовыми учреждениями, а также поставщиками криптографических активов, зарегистрированными за пределами ЕС, в случае, если они "будут способствовать совершению транзакций, которые поддерживают оборонно-промышленную базу России через экспорт, поставки, продажи, передачи или транспортировки в Россию товаров и технологий двойного назначения, товаров военного назначения".