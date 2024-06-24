Платежи в Китай из крупных российских банков усложнятся

Bank of China с 24 июня перестает обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся в SDN List США. Работу с неподсанкционными кредитными организациями банк продолжит. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Ряд собеседников газеты полагают, что решение связано с опасениями вторичных санкций.

В банковском платежном трафике Bank of China традиционно играл "существенную роль", отмечает один из источников.

"Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей. Но самая главная проблема - платежи выходят за пределы банковского сектора, в результате чего у государства становится все меньше контроля за ними, возникают риски мошенничества", - подчеркнул один из финансистов.

Как поясняют источники, в последнее время трафик платежей уже начал все активнее смещаться в сторону посредников - небанковских платежных агентов, из-за чего "цепочка трансакции становится все менее прозрачной".