У российских банков возникли проблемы с валютными свопами

Блокирующие санкции США против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) привели к остановке торгов свопами в долларах и евро, которыми пользуются банки для покрытия валютного риска, пишет РБК.

Валютный своп — это комбинация из двух противоположных конверсионных сделок: банк сначала продает или покупает валюту, фиксируя обменный курс, по которому будет закрываться своп, а спустя оговоренное время совершает обратную операцию по этому курсу. С помощью валютных свопов российские банки хеджируют валютные риски и при необходимости получают дополнительную валютную ликвидность.

После введения санкций банки, у которых на балансах были валютные свопы в долларах и евро, не смогли закрыть сделки в нужной валюте. У ряда банков объемы свопов могли быть достаточно внушительными, отмечают источники на рынке.

Сделки со свопами в долларах и евро НКЦ был вынужден пересчитать в рублях, что привело к возникновению у банков открытых валютных позиций (ОВП) — дисбаланса между валютными активами и пассивами, говорит президент ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Евгений Егоров. Переезд значимой части своповых сделок на внебиржевой рынок он считает маловероятным.

В Ассоциации банков России (АБР) сообщили, что собирают информацию по поводу сложностей с проведением таких операций от участников рынка.