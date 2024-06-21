Власти РФ смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки

Правительство РФ смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

«Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%», - говорится на сайте правительства РФ.

Решение «принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».

Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено в октябре 2023 года. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Предполагается, что мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.