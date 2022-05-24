Путин подписал указ о снижении продажи валюты экспортерами до 50%

С 24 мая экспортеры должны продавать 50% валютной выручки вместо 80%. Указ об этом подписал Путин.

Указ также дал совету директоров Центробанка право определять срок продажи валюты, передает РБК.

Минфин обязал российских экспортеров в течение трех дней продавать 80% валютной выручки, которая поступила на их счет, 28 февраля после начала военной операции России в Украине, западных санкций и заморозке золотовалютных резервов за рубежом. Мера должна была поддержать рубль.

В конце апреля Центробанк увеличил срок продажи выручки для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора до 60 рабочих дней. Регулятор также разрешил им продавать валюту на счета своих уполномоченных банков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила отменить обязательную продажу части валюты для несырьевых экспортеров, а для сырьевых снизить долю валютной выручки до 50%.

Накануне Министерство финансов объявило о решении снизить планку продажи валюты. Ведомство отметило, что курс рубля стабилизировался и достиг достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке.