Нацбанк РБ обсуждает с Банком РФ введение цифрового белорусского рубля

Нацбанк Беларуси обсуждает с ЦБ РФ перспективы введения цифрового белорусского рубля. Об этом в парламенте сообщил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

"Введение цифрового белорусского рубля - это очень непростой проект с точки зрения как законодательства, так и технологической реализации. Мы обмениваемся опытом с Центральным банком России и другими коллегами. Во время недавней встречи с Эльвирой Набиуллиной этот вопрос также был предметом обсуждения", - сказал Каллаур, которого цитируют госСМИ.

По его мнению, цифровой рубль следует отнести к безналичной форме белорусского рубля.

"Часто можно встретить мнение, что это (цифровой рубль) - третья форма денег. Это дискуссионный вопрос. С точки зрения законодательства цифровой белорусский рубль будет относиться к безналичным расчетам", - отметил Каллаур.

Он уточнил, что для введения цифрового рубля будут внесены изменения в законодательство в области регулирования вопросов безналичного оборота денег.

"Это затронет и Гражданский, и Банковский кодексы. Согласно нашему анализу, всеобъемлющих изменений не понадобится", - сказал он.

Ранее сообщалось, что цифровой белорусский рубль (ЦБР) планируется вводить в три этапа: в 2024 году будет разработана платформа ЦБР, за 2025 год предполагается разработать и протестировать кроссчейн-мост, внедрить цифровую платформу ЦБР в ограниченном объеме, а полноценное внедрение цифровой нацвалюты планируется в 2026 году.