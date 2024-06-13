Коммерческие банки Кыргызстана массово отказываются работать с российским рублем.

В частности, большинство кредитных учреждений приостановило прием переводов, поступающих через российские платежные системы, сообщил «Интерфакс».

Так, Mbank предупредил о введении ограничений по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации). В то же время клиенты могут снять наличные со своих рублевых счетов.

Банк «Компаньон», ссылаясь на «технические причины», предупредил о прекращении операций в рублях через систему «Юнистрим». В Кыргызкоммерцбанке теперь также не работают через «Юнистрим», кроме того, здесь сообщили о невозможности провести переводы по системе SWIFT.

РСК банк сообщил о прекращении осуществления переводов через системы Astrasend, Contact, «Золотая корона» и «Сбербанк Онлайн» — «в связи с техническими работами». Аналогичные пояснения при отказе работать через «Золотую корону», Astrasend, «Юнистрим», «РИА» и Western приводят в Керемет банке. О невозможности совершения операций с рублями через все системы денежных переводов сообщили в Кыргызско-Швейцарском банке (КСБ).

В Кыргызском инвестиционно-кредитном банке (KICB) переводы в рублях принимают, но предупреждают, что в банки, находящиеся под санкциями, деньги не пройдут.

В то же время в Капитал банке, Халык банке и Банке Азии заявили, что никаких ограничений по операциям с рублями нет в рамках установленных лимитов.