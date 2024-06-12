Розничные продажи автомобилей в Китае за январь-май выросли на 5,7%

Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в январе-мае выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,07 млн. Такие цифры приведены в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

В прошлом месяце в стране было продано 1,71 млн машин, что на 1,9% меньше показателя за май 2023 года, но на 11,4% больше апрельского уровня.

На экспорт было поставлено 378 тыс. машин, или на 23% больше прошлогоднего показателя.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в мае подскочили на 38,5% г/г и достигли 804 тыс. При этом их экспорт уменьшился на 4% до 94 тыс.