Китай намерен продать 27 млн автомобилей в 2023 году

Китайские власти будут стремиться довести объем продаж автомобилей в этом году до примерно 27 млн единиц, что на 3% больше по сравнению с уровнем 2022 года. Об этом свидетельствуют целевые показатели рабочего плана.

В вопросе продаж транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) страна нацелена на объем в примерно 9 млн ед., или на 30-процентный рост в годовом исчислении, говорится в плане, совместно опубликованном Министерством промышленности и информатизации КНР и шестью другими правительственными ведомствами, пишет Синьхуа.

Для достижения целевых показателей роста в плане указаны меры, включающие расширение потребления NEV при одновременной стабилизации потребления бензиновых автомобилей, увеличение экспорта автомобилей, стимулирование продаж подержанных автомобилей, повышение качества продукции, поддержание стабильности цепочек производства и поставок, а также улучшение инфраструктуры.

Все существующие меры поддержки потребления NEV должны быть надлежащим образом реализованы, при этом не следует вводить никаких дополнительных ограничений на покупку бензиновых транспортных средств, говорится в документе. В экспериментальных зонах будет организована работа по полной электрификации общественного транспорта.

Согласно плану, автопроизводителям будет рекомендовано разрабатывать и изготавливать продукцию для международного рынка и активизировать усилия по освоению рынков в странах "Пояса и пути" и странах с нарождающейся экономикой.