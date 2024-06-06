Украина за месяц потеряла более $3 млрд резервов

Международные резервы Украины в мае 2024 года уменьшились на 7,9% – до $39,0 млрд, говорится на сайте НБУ.

Такое резкое сокращение объясняется тем, что в прошлом месяце практически не было международной финансовой помощи.

За весь май на валютные счета в Национальном банке поступило всего $20 млн от Всемирного банка и еще $123,1 млн от размещения валютных облигаций, в то время как за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте пришлось выплатить $412,3 млн. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду еще $240,8 млн.

Чистая продажа валюты Нацбанком на внутреннем рынке в мае выросла до $3,08 млрд (на 36% больше, чем в апреле).

В июне Украина должна получить новые транши финансовой помощи Международного валютного фонда и Евросоюза, поэтому такое резкое сокращение резервов временное.