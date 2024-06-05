Медработники в Гомеле уничтожили 92 тыс. вакцин от против COVID-19 и гриппа

Трое медработников одной из поликлиник Гомеля было приговорены к условному лишению свободы за превышение служебных полномочий и пособничество, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«…за 2 года обвиняемые уничтожили свыше 92 тысяч доз вакцин стоимостью около 1,8 млн рублей. Тем самым они обеспечили наступление тяжких последствий, выразившихся в уничтожении имущества государства в особо крупном размере», - подчеркивается в сообщении.

«Установлено, должностные лица – заведующая отделением и старшая медсестра … с апреля 2021 года по май 2023 года по достигнутой договоренности давали подчиненным сотрудникам незаконные указания о завышении сведений об объемах сделанных вакцинаций. Затем недостоверная информация вносилась в журналы учета, а также акты о количестве использованных вакцин «Гриппол Плюс», «Гам-Ковид-Вак», «Vего Се11», «Спутник Лайт», «Соберана» и «Ковивак»… желая скрыть свою некомпетентность в надлежащей организации вакцинирования в учреждении здравоохранения, приняли меры к уничтожению вакцин. При этом медицинская сестра прививочного кабинета, помогая коллегам скрыть следы преступления, также систематически уничтожала вакцины в количестве, отраженном в соответствующем журнале», - отмечается в сообщении.

Заведующей отделением и старшей медсестре назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 5 лет, а медсестре прививочного кабинета - ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года.

Кроме того, суд взыскал в солидарном порядке с обвиняемых материальный ущерб, причиненный преступлением.