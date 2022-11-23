Бухгалтер одной из поликлиник Минска похитила свыше 14 тыс. рублей

Прокуратура Первомайского района Минска возбудила уголовное дело в отношении ведущего бухгалтера одной из поликлиник.

«Ей инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«… с 2014 года перечислила себе сверх установленной заработной платы более 14,4 тыс. рублей, чем причинила ущерб учреждению здравоохранения. Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - также сказано в сообщении.