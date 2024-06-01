Страны G7 и ЕС намерены давить на банки, использующие «российский SWIFT»

Страны G7 и ЕС рассматривают меры, направленные против финансовых учреждений из третьих стран, которые используют СПФС – систему передачи финансовых сообщений Центробанка РФ – для обхода торговых ограничений.

Эта проблема станет одной из тем саммита G7 в середине июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сейчас систему СПФС, отметил один из источников Bloomberg, используют более 150 иностранных банков в 20 странах, в том числе Беларуси, Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане. Использование СПФС в 2023 году выросло в 3 раза по сравнению с 2022 годом.

Санкции против этой системы предложила Европейская комиссия, говорится в материале Bloomberg. Она хочет согласовать их до саммита G7, но несколько стран ЕС выступили против полного запрета СПФС из-за опасений, что такой шаг может навредить отношениям с третьими странами.

Альтернативные предложения, которые должны ударить по способности России обходить санкции, предусматривают санкции против конкретных банков, которые помогают Москве, а также ужесточение требований к компаниям по проверкам их дочерних компаний и цепочек поставок.

Обсуждения, пишет Bloomberg, продлятся до саммита G7 в Италии, где лидеры намерены согласовать комплекс мер для лучшего обеспечения соблюдения санкций, наложенных на Россию за ее войну против Украины.