Литовский Šiaulių bankas запретил расчеты своими картами в Беларуси

Литовский Šiaulių bankas с 11 октября полностью прекратил операции с платежными картами на территории Беларуси.

«В целях обеспечения требований санкций Šiaulių bankas с 11 октября полностью приостанавливает платежные операции с платежными картами в Республике Беларусь. Это означает, что в местах торговли или оказания услуг на территории Беларуси расчеты платежными картами "Šiaulių bankas" будут невозможны», - говорится в сообщении на сайте банка.

«Эти ограничения не должны оказать существенного влияния на наших клиентов, так как в Беларуси очень мало расчетов. Поэтому мы рекомендуем клиентам, отправляющимся в Беларусь, заранее подумать о других способах оплаты», – сказала директор Департамента предотвращения финансовых преступлений "Šiaulių bankas" Симона Урбанавичюте.

На территории России расчеты по платежным картам Šiaulių bankas приостановлены уже с марта 2022 года.