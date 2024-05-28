Польша купит у США дальнобойные ракеты для F-16 за $735 млн

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 28 мая, подпишет контракт с правительством США о закупке ракет большой дальности класса "воздух-земля" JASSM-ER, объявило польское Минобороны.

Контракт стоимостью 735 миллионов долларов касается поставки ракет для истребителей F-16. Они имеют дальность около 1000 километров – втрое больше, чем ракеты JASSM, которые сейчас используются на польских F-16.

Поставки, как уточняет польское Минобороны, запланированы на 2026-2030 годы и станут "своеобразным дополнением" к системе аэростатов BARBARA, контракт на поставку которой подписали на прошлой неделе.

"То, что будет обнаружено аэростатами, среди прочего, сможет быть поражено ракетами класса "воздух-земля" JASSM-ER", – говорится в сообщении ведлмства.

Программа BARBARA, как дополнение к другим разведывательным мероприятиям, готовилась с 2017 года.

Продажу ракет класса "воздух-земля" JASSM AGM-158B ER Польше американский Конгресс одобрил в конце марта.