В Беларуси на 1 января 2024 года было зарегистрировано 252 тыс. ИП

На 1 января 2024 г. в Республике Беларусь хозяйственную деятельность осуществляли 252 тыс. индивидуальных предпринимателей и 116 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, сообщил Белстат.

В это число включены 103 тыс. микроорганизации (88% от общего числа организаций малого и среднего предпринимательства), 11 тыс. малых организаций (10%) и 2 тыс. средних организаций (2%).

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2023 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности:

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (34% от общего числа организаций и индивидуальных предпринимателей);

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (13%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (9%);

промышленность (8%);

строительство (8%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2023 год составила 253 млрд. рублей, вклад в республиканский объем выручки – 44,5%.

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за 2023 год составил 25,2%, в том числе организациями малого бизнеса – 15,6%, организациями среднего бизнеса – 7,4%, индивидуальными предпринимателями – 2,2%.