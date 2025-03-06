Последнее обновление: 06.03.2025 18:45

В Беларуси готовят нормативно-правовой акт "для упрощения работы с бизнесом"

Минэкономики готовит нормативно-правовой акт "для упрощения работы с предпринимательской средой". Об этом на коллегии ведомства заявил министр экономики Юрий Чеботарь.

По его словам, новый документ должен быть лучше, чем предыдущие директивы и декреты о развитии бизнеса.

«Ключевое для нас на этот год — подготовить нормативно-правовой акт по идеологии лучше, чем директива № 4 и декрет № 7 для упрощения работы с предпринимательской средой. Также будем работать по спискам разрешенных видов деятельности — в этом году все, кто не попадает в перечни, должны перерегистрироваться и принять решение о дальнейшей своей судьбе», - сказал чиновник.

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